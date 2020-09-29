Как в британской армии издеваются над русскими

Британский военнослужащий с российскими корнями подал в суд иск на минобороны Великобритании по обвинению в дискриминации. По словам Глеба Стешова, к нему жестоко относились и унижали, заставляя маршировать и петь русские песни перед старшими по званию. Кроме того, ему не дали возможности стать военным переводчиком из-за опасений, что он может оказаться шпионом.

Военнослужащий российского происхождения, которому отказали в службе в Разведывательном корпусе (Intelligence Corps), подал в суд на Министерство обороны, обвинив его в расовой дискриминации. По словам истца, причиной отказа стали опасения спецслужб, что он может стать шпионом.

Глебу Стешову (Gleb Steshov) 33 года. Когда ему было 13 лет, его семья переехала в Великобританию, спасаясь от КГБ. Желание стать военнослужащим продиктовано его «чрезмерной благодарностью Великобритании», заявил он в Лондонском центральном суде.

По словам Стешова, он «мечтал» стать переводчиком с русского в Разведывательном корпусе, но после обещаний схожей работы пошел нга службу в Парашютный полк (Parachute Regiment). Когда в последующем он пытался перейти в Разведкорпус, ему отказали.

Стешов сообщил суду, что к нему жестоко относились и унижали, заставляя маршировать и петь русские песни перед старшими по званию. Во время тренировок над ним издевались и постоянно спрашивали, почему он не пошел служить в российскую армию. И хотя в то время он не подавал официальных жалоб, эти заявления вошли в его дело против министерства обороны.

В заявлении, предоставленном суду, Стешов утверждает, что его попытки вступить в Разведывательный корпус были отвергнуты из-за опасений, что он станет российским шпионом. Кроме того, по словам Стешова, минобороны сфальсифицировало результаты языкового экзамена и добавило компрометирующие документы в его досье. «Капрал Стешов считает, что министерство обороны не доверяло ему из-за его прошлого и попыталось создать препятствия на его пути, чтобы не допустить его вступления в Разведывательный корпус».

«Сам Стешов называет свою неудачу в попытках стать переводчиком с русского «абсурдно странной"».

«Капрал Стешов считает, что его неудача в попытках стать переводчиком с русского объясняется подозрениями в возможном шпионаже».

Стешов признает, — его первое заявление было отклонено из-за того, что он был гражданином Великобритании менее 10 лет. Второе заявление не было принято, потому что он не сдал экзамен по русскому языку.

В третий раз ему отказали из-за низкого уровня владения английским языком. Хотя сам он утверждает, что кандидаты с меньшим количеством баллов проходили.

По словам Стешова, он никогда не выполнял обязанностей переводчика, несмотря на высокие баллы, набранные на экзамене по русскому языку в 2014 году. В последствии он повторно сдавал экзамен и получил более низкую оценку, которую объяснил «фальсификацией».

Стешов требует от министерства обороны возмещения потерянного заработка, так как, по его словам, он преждевременно покинул службу из-за расовой дискриминации. Также Стешов хочет получить компенсацию за телесные повреждения и моральный вред. Кроме этого, он требует, чтобы результаты экзамена были изъяты из его досье, а суд рекомендовал м министерству обороны «принять меры для снижения вероятности продолжения дискриминационного поведения».

Роберт Моретто (Robert Moretto), представитель министерства обороны, заявляет: «Во избежание сомнений, мы отрицаем, что ответчик в описанной форме или какой-либо другой дискриминировал истца по расовому признаку, преследовал его из-за нежелательного поведения связанного с расой или подвергал его виктимизации (процесс или конечный результат превращения кого-либо в жертву преступного посягательства — прим. ред.) согласно закону о равенстве 2010 года».

Суд продолжается.