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Сбит самолет ВВС Азербайджана

Вероника Полынина
39 минут назад
Армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолет азербайджанских ВВС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян, передает «Интерфакс».
Сбит самолет ВВС Азербайджана
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«На участке города Мартуни в Карабахе сбит самолет ВВС Азербайджана», - заявил Погосян в эфире Общественного телевидения Армении.
Пресс-секретарь минобороны Армении позже уточнила РИА Новости, что армия Карабаха сбила самолет Ан-2.
Ранее в Армении заявили о масштабном наступлении на северном и южном направлениях линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в долине Аракса и районе Матагис-Талиш. Представитель Минобороны Армении сообщил, что армия обороны Карабаха уничтожила 22 азербайджанских танка и 10 единиц другой техники.
Также сообщилось о 370 погибших и 35 раненых со стороны Азербайджана.
Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение. Позже в Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой было поставлено «принуждение Армении к миру».
Армия,Война, Карабах,Министерство обороны,РИА Новости,Азербайджан,
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