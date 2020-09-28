Азербайджан начал масштабное наступление 

Азербайджан начал широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook

По словам Ованнисяна, бои происходят в долине Аракса и районе Матагис-Талиш.

Представитель Минобороны Армении подчеркнул, что армия Карабаха успешно справляется с наступлением вооруженных сил Азербайджана.

«На данный момент уничтожены 22 танка и 10 единиц другой техники. Убиты более 370 военных. Есть большое количество пострадавших. По нашей информации, число раненых солдат составляет 35», — написал Ованиссян.

Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение. Позже в Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой было поставлено «принуждение Армении к миру».