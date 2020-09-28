США готовят гигантский прорыв в создании боевой авиации 

Американские военные заявляют, что в их стране едва ли не завершается создание принципиально новой воздушной боевой машины. Предполагается, что «самолет шестого поколения» даст США невиданные доселе невозможности по завоеванию господства в воздухе. На чем основаны подобные утверждения — и что делать в таком случае нашей стране?

Помощник министра ВВС США по закупкам Уилл Ропер не так давно ошарашил военную общественность сообщением об американском боевом самолете будущего. Он заявил, что новый самолет, создаваемый по программе NGAD — Next Generation Air Domination (Доминирование в воздухе следующего поколения) дошел до стадии летающего демонстратора технологий. Более того — машина не просто построена, а уже испытывается в полете.

Анонс шестого поколения

Говоря проще, США, со слов Ропера, приступили к испытаниям боевого самолета следующего за F-22 и F-35 поколения — то есть шестого. Стоит перечислить, что мы уже знаем про этот проект и о чем можно догадываться.

ВВС США давно страдали от того, что создание новых поколений боевых самолетов занимает чудовищно долгое время. Например, от первого полета F-22 до достижения первой эскадрильей боеготовности прошло 15 лет, не говоря уже о сроке разработки. Программа Joint-strike fighter — JSF (Общевойсковой ударный истребитель), породившая F-35, получила первые импульсы к развитию еще тогда, когда был СССР, а боеготовность первых авиачастей была достигнута только в 2015 году.

NGAD — вариант решения этой проблемы. Благодаря новым подходам в автоматизированном цифровом проектировании, существенной доле использования уже имеющихся подсистем, возможностям одной компании использовать технологические наработки других у американцев, судя по всему, получилось существенно сократить сроки создания самолетов. А за счет компьютерного моделирования — сократить и объемы испытаний. На своем новом учебно-тренировочном самолете Т-7, разрабатываемом совместно со шведской компанией SAAB, американцы убедились, что этот подход работает. Теперь эти методы проверяются при создании боевой платформы.

Если раньше истребитель долго создавался и эксплуатировался с ремонтами и модернизациями по 30 и более лет, то с новым подходом процессы ускоряются. Теперь, как планируют американцы, самолет будет создаваться за 5-7 лет, производиться в сжатые сроки и около пятнадцати лет стоять в строю, после чего ему на смену придет новое поколение.

С учетом того, что и Россия Китай на свои новые поколения самолетов по-прежнему тратят многие десятки лет (Су-57 начался как программа ПАК ФА в 2003 и до сих пор так и не поступил в войска), получается, что американцы получают решающее военное преимущество в воздухе. К тому моменту, когда мы освоим массово в войсках пятое поколение, они начнут массовый же переход с шестого на седьмое. По крайней мере, это то, чего они хотят и над чем работают. При этом все это еще и должно (с их слов) быть дешевле.

Ропер хвалится «магическими» возможностями новой машины, с одной стороны, и намекает, что «это не истребитель», с другой. В общем, отталкиваясь от обнародованной им информации, можно сказать только одно — у американцев что-то успешно полетело. Что-то, что они разработали очень быстро и чем в будущем собираются воевать за господство в воздухе. Но если добавить ко всему сказанному многолетние утечки из других источников, то картина вырисовывается следующая.

Реалии шестого поколения

Так, с 2010-х годов любители дикой природы периодически делали съемки в небе над пустынными территориями США разных летательных аппаратов, которых на вооружении ВВС или ВМС США не было и нет. Анализ этих видеоматериалов, доступных в интернете, говорит о том, что часть этих видео — прототипы либо модели-демонстраторы, летавшие по программе создания нового бомбардировщика B-21 Raider. Но только часть. На других видео видно нечто, очень похожее на те картинки будущих дельтавидных стелс-истребителей, которые распространяли американские авиастроительные корпорации. То есть задел создавался давно.

Второй момент — сама программа. NGAD — это, как и говорил Ропер не истребитель, это проект создания системы завоевания превосходства в воздухе, частью которой действительно должен являться новый самолет. Проект же самого самолета носил название PCA — Penetration Counter Air («средство прорыва обороны в воздухе и борьбы за господство в нем»). В общем, это самолет завоевания господства в воздухе.

Первым открытым документом, в котором был упомянут РСА, является так называемый «Полетный план 2030», изданный ВВС США в 2016 году, и описывающий направления развития ВВС к 2030 году. В «Полетном плане» было указано, что ВВС нужно создать РСА с заданными возможностями. То есть как минимум понимание того, что ВВС нужно, в том году уже было сформировано. В 2017 году американским репортерам удалось вытащить из тогдашнего замкомандующего ВВС США Алекса Гринкевича подробности о том, что такое РСА: это не истребитель, а «платформа» с датчиками и большим количеством оружия, имеющая большую дальность и обеспечивающая наведение на цель уже существующих истребителей.

Задача этой машины выглядит так. За счет высочайшей малозаметности РСА свободно проникает в воздушное пространство, которое контролирует противник. При этом его системы обнаружения целей (радиолокатор и другие) обеспечивают упреждающее обнаружение самолетов и наземных систем оружия противника и наведение на них обычных истребителей. Если РСА сам сталкивается с истребителями противника, то его летно-технические характеристики, количество и типаж оружия на борту и параметры радиоэлектронного оборудования позволяют ему уничтожить их самостоятельно. То же самое касается систем ПВО противника. Помимо этого, со слов Гринкевича, РСА обеспечит авиаразведку и получение точных координат наземных целей для различного управляемого оружия, применяемого извне зоны ПВО с большой дальности.

Чуть позже, другой офицер ВВС, отвечающий за работы по концепции достижения превосходства в воздухе к 2030 году, полковник Том Коглитор обозначил задачи, стоящие перед РСА, таким образом: сопровождение других самолетов в воздухе (скорее всего, бомбардировщиков при их работе над территорией противника), уничтожение истребительной авиации противника, удары по системам ПВО противника и задачи перехватчика в обороне. Как сказал Коглитор, «это закроет тот разрыв в возможностях ВВС, которые не могут закрыть ни F-22, ни F-35».

Еще один работающий над концепцией господства в воздухе аналитик Джефф Сэлинг заявил, что рассматривается использование на самолете оружия направленной энергии (то есть, видимо, лазерного).

Таким образом, РСА как идея — это «невидимый разведчик воздушного пространства», способный дать возможность американским истребителям прошлых поколений атаковать противника с такого расстояния, с которого они своими радиолокаторами ничего не увидят, и дающий такие же возможности при атаке наземных целей. При этом он и сам может и сбивать самолеты, и атаковать наземные объекты. Его дальность существенно выше, чем у других истребителей, и он может работать как дальний истребитель сопровождения бомбардировщиков.

Вот что на самом деле испытывают американцы. Это действительно не истребитель. Это «доминирование в воздухе» как оно есть. Новая концепция, которая при ее реализации способна сделать классические истребители второстепенными машинами в борьбе за господство в воздухе.

Однако идеи о том, что такой самолет может оказаться дешевым, не проходят проверку фактами. В 2018 году стал доступен доклад Бюджетного офиса Конгресса США «Стоимость замены сегодняшнего воздушного флота ВВС». В этом коротком документе озвучена цена, которую Бюджетный офис Конгресса считает реалистичной за единицу РСА. Она составляет чудовищные 300 миллионов долларов. Это сильно портит радужную картинку, которую сегодня рисует всем улыбающийся замминистра ВВС Ропер.

Реальные ли это цифры? Да, вполне. Самолет предполагается априори больше, нежели F-35. Обеспечить и большую дальность, и большой перечень оружия на борту и мощный набор средств обнаружения на маленьком однодвигательном самолете невозможно. Если верить тем рисункам, которые распространяют американские авиапроизводители, самолет лишен вертикального оперения. Маневренность такому самолету может обеспечить только куда более продвинутая система управления, нежели имеют «классические самолеты», то есть речь идет о более мощных компьютерах, лучшем программном обеспечении, более точных и быстродействующих сервоприводах и многом другом. Аналогично требуются более совершенные средства обнаружения и разведки, та же радиолокационная станция. Цена такой машины будет намного выше, нежели у существующих истребителей.

Принципиально новые двигатели

И здесь возникает очень важное уточнение. Чтобы небольшой, истребительного размера самолет мог бы иметь дальность, достаточную для длительного эскорта бомбардировщиков, у него должны быть двигатели, сочетающие в себе и большую тягу, и невероятную топливную экономичность.

И такие двигатели принципиально новой компоновки в США действительно создаются. «Пратт энд Уитни» и « Дженерал Электрик » ведут работы над так называемым «адаптивным» реактивным двигателем, который отечественные инженеры в шутку называют «трехконтурным». Смысл в том, что двигатель в зависимости от режима полета может перенаправлять поток воздуха в разные контуры, работая то как высокоэкономичный турбовентиляторный, то в режиме максимальной тяги. Программа, носящая сегодня название Adaptive Engine Transition Program (AETP) — «Программа перехода на адаптивные двигатели» идет с начала 2010-х годов, и уже в 2016 были испытаны почти готовые к установке на самолеты двигатели. В настоящее время достигнуто 200 кН тяги (в значительно большем по размерам АЛ-41Ф1, которыми оснащается Су-35, предел на короткое время — 142 кН) и снижение расхода топлива на 25% по сравнению с двигателями, которые используются на F-35.

Это гигантский прорыв — такие маленькие и экономичные двигатели с такой огромной тягой не делал еще никто. Двигатели позиционируются как вариант на замену штатных двигателей F-35 (самолет сразу прибавит более 60% в тяге с соответствующим ростом скорости и маневренности, а его дальность вырастет на 25%) и как «сердце» РСА.

Но все это не может быть дешево. Видимо, именно это заставило ВВС прибегнуть к «цифровому проектированию» — теоретически машинное проектирование может снизить стоимость новой машины, но вряд ли настолько, насколько хотят американцы.

А вот на чем они точно сэкономят, так это на модернизации. После того, как РСА и ему подобные машины с быстрым циклом постройки и открытой архитектурой начнут поступать в ВВС США, потребность в модернизации существующих самолетов снизится. Открытая архитектура сделает любую модернизацию очень простой, а быстрый цикл создания самолетов позволит в основном вообще к ней не прибегать — проще и быстрее будет получить новый самолет. Американцы хотят не просто совершить военную революцию, но еще и сэкономить на ней.

Есть неясность с наличием или отсутствием летчика. Тот же B-21 Raider американцы планируют сделать «опционально пилотируемым». Про PCA на эту тему ни слова, но все рисунки показывают, что место для летчика там должно быть.

Вывод для России

Россия не сможет направить сравнимые ресурсы на свои новейшие программы. Более того, у нас просто нет ясности насчет следующего поколения боевых самолетов. Американцы потратили на NGAD 413 миллионов долларов в 2019 году, 905 млн в этом и хотят миллиард на следующий. Общая стоимость проекта оценивается в 6,5 миллиардов. Скорее всего, к моменту, когда у нас будет первый полностью комплектный и серийный Су-57 со штатным двигателем и всеми системами, у США уже будет РСА в серии, мы отстаем ровно на поколение. При этом к следующему поколению они перейдут быстрее, чем мы поймем, что это такое вообще. Нам не стоит пытаться их догнать.

Выход может быть другим. Мы должны придумать концепцию построения системы из уже имеющихся сил и средств, которая дала бы возможность противостоять NGAD. Это возможно, и практический опыт создания систем с, как говорил Ропер, «магическими» возможностями у нас есть. И начинать обдумывать такую систему надо уже сейчас.