Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Армения назвала условие применения «Искандеров» в Карабахе 

РИА Новости и ещё 10 1 час назад
Армения назвала условие применения «Искандеров» в Карабахе
Фото: РИА Новости
Ереван применит "Искандеры", если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе самолеты F-16, пока же для ликвидации турецких беспилотников достаточно имеющихся на вооружении систем ПВО, заявил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
Армения в 2016 году стала первым зарубежным партнером Москвы, получившим данный оперативно-тактический комплекс.

"Неоднократно заявляло военное руководство, что в случае, если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут приняты, в том числе и "Искандеры". То есть Вооруженным силам Армении придется использовать весь свой арсенал для обеспечения безопасности", — заявил агентству Тоганян.

По его словам, пока еще до этого не дошло. Посол подчеркнул, что для ликвидации турецких и азербайджанских беспилотников используются системы ПВО.

"Они их сбивают, пока наши системы справляются", — сказал дипломат.

Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян отмечал, что Ереван может задействовать "Искандеры" при необходимости. В Баку в ответ заявили, что смогут подготовить "адекватный ответ".
В Турции же подчеркивали, что не видят необходимости оправки своих военных в зону конфликта.
Последние новости
Стали известны подробности гибели дочери Конкина Стали известны подробности гибели дочери Конкина Выживший при крушении Ан-26 на Украине рассказал о спасении Выживший при крушении Ан-26 на Украине рассказал о спасении Названы необычные признаки приближающегося инсульта Названы необычные признаки приближающегося инсульта
Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Кавказ , Конфликты , Оружие , Арцрун Ованнисян , Вардан Тоганян , Министерство обороны , РИА Новости , Армения , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
«Находка, которая изменит всё»: крушение «Эстонии»
«Находка, которая изменит всё»: крушение «Эстонии»
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
«Украина исчезнет через пять-семь лет»
«Украина исчезнет через пять-семь лет»
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
00:35
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
01:02
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
01:04
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
01:22
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
00:50
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
00:25
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
Новости Москвы Общество
В РФ отреагировали на слова Эрдогана по Карабаху
01:05
В РФ отреагировали на слова Эрдогана по Карабаху
Политика
Раскрыты детали переброски джихадистов в Азербайджан
04:51
Раскрыты детали переброски джихадистов в Азербайджан
Армия
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
03:24
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
Происшествия
Роспотребнадзор оценил вероятность карантина
00:25
Роспотребнадзор оценил вероятность карантина
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение