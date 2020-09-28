Армения назвала условие применения «Искандеров» в Карабахе 

России Вардан Тоганян. Ереван применит "Искандеры", если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе самолеты F-16, пока же для ликвидации турецких беспилотников достаточно имеющихся на вооружении систем ПВО, заявил РИА Новости посол Армении

Армения в 2016 году стала первым зарубежным партнером Москвы , получившим данный оперативно-тактический комплекс.

"Неоднократно заявляло военное руководство, что в случае, если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут приняты, в том числе и "Искандеры". То есть Вооруженным силам Армении придется использовать весь свой арсенал для обеспечения безопасности", — заявил агентству Тоганян.

По его словам, пока еще до этого не дошло. Посол подчеркнул, что для ликвидации турецких и азербайджанских беспилотников используются системы ПВО.

"Они их сбивают, пока наши системы справляются", — сказал дипломат.

Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян отмечал, что Ереван может задействовать "Искандеры" при необходимости. В Баку в ответ заявили, что смогут подготовить "адекватный ответ".

В Турции же подчеркивали, что не видят необходимости оправки своих военных в зону конфликта.