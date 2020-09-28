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Появилось видео танкового боя в Карабахе 

Вероника Полынина 36 минут назад
Опубликовано видео танкового наступления вооруженных сил Азербайджана на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Запись появилась в Facebook пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян.
Степанян сообщила, что азербайджанцы встретили ожесточенное сопротивление танковых и противотанковых подразделений армянских ВС и потеряли 10 единиц бронетехники.

«Крупномасштабная бронетанковая атака противника на южном направлении остановлена», — написала пресс-секретарь Минобороны Армении.

Тысячи добровольцев из России едут воевать в Карабах
Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение. Позже в Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой было поставлено «принуждение Армении к миру».
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Армия , Министерство обороны , Азербайджан
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