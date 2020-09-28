Появилось видео танкового боя в Карабахе 

Опубликовано видео танкового наступления вооруженных сил Азербайджана на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Запись появилась в Facebook пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян.

Степанян сообщила, что азербайджанцы встретили ожесточенное сопротивление танковых и противотанковых подразделений армянских ВС и потеряли 10 единиц бронетехники.

«Крупномасштабная бронетанковая атака противника на южном направлении остановлена», — написала пресс-секретарь Минобороны Армении.

Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение. Позже в Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой было поставлено «принуждение Армении к миру».