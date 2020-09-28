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США «уничтожили» российский «Панцирь» на учениях 

РИА Новости 46 минут назад
США «уничтожили» российский «Панцирь»
Фото: РИА Новости
Американская армия отработала приемы ведения "будущей войны с Россией и Китаем" на полигоне Юма в Аризоне. Одной из тренировочных целей для уничтожения был выбран аналог российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", пишет Defense News.

"Эти усилия объединяют оружие будущего и возможности, предусмотренные для использования на поле битвы 2030-х годов против почти равных противников, таких, как Россия и Китай", — сообщает издание.

По данным Defense One, на "амбициозных испытаниях" демонстрировались беспилотные летательные аппараты, суперпушки, а также возможности использования спутников и наземных роботов.
Во время первой фазы учений использовались спутники, определяющие местоположение "вражеских" систем противовоздушной обороны (ПВО). Данные передавались на наземную станцию Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN), которая, в свою очередь, отправляла информацию непосредственно на полигон Юма, где находилась пушка, созданная в рамках программы Extended Range Cannon Artillery (ERCA) — "Пушечная артиллерия повышенной дальнобойности". Как отмечается, данное орудие способно поражать цели на расстоянии до 70 километров.
Положение командно-диспетчерского узла ПВО фиксировалось с помощью вертолета-разведчика и БЛА, в то время как "цель" уничтожалась ракетой Hellfire с дрона Grey Eagle. Издание заявляет, что атака производилась с "рекордно небольшой высоты" — около 91 метра.
Во время второй фазы демонстрировалось уничтожение оставшихся компонентов ПВО "противника".
Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1" предназначен для защиты стратегических объектов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и беспилотников.
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Армия , Китай , США
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