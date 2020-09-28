Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики представила видео танкового боя во время наступления азербайджанских подразделений на южном направлении линии соприкосновения, сообщил Sputnik Армения

Издание приводит слова пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, которая заявила, что потери Баку составили десять единиц бронетехники.

При этом бои еще продолжаются.

Азербайджан и Армения возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. В Баку утверждают, что огонь открыла армянская сторона, и считают свои действия контрнаступательной операцией. В свою очередь, в Ереване заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны азербайджанских военных. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что от артобстрела пострадали мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться.

В Армении введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.