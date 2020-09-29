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Армения не исключила заключения союза с Карабахом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Власти Армении рассматривает возможность заключения военно-политического союза с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, сообщила руководитель правящей парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц.

«В сложившейся ситуации активно обсуждаются наши возможные действия, в частности заключение с Арцахом (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика) военно-политического союза», — написала она в Facebook.

В понедельник вечером в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха. В Карабахе в свою очередь заявили о сбитом самолете ВВС Азербайджана. В Баку заявление о сбитом самолете назвали дезинформацией.
В понедельник также стало известно, что власти Армении ограничили выезд мужчин за пределы республики. Тем временем армянская община Абхазии на экстренном совете руководителей районов республики обратилась к России по поводу Карабаха.
"Напряженные бои продолжаются"
27 сентября в Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь в Ереване заявили о наступлении ВС Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики, включая ее административный центр Степанакерт. Власти Армении ввели военное положение и объявили о мобилизации резервистов. Азербайджан также решил ввести военное положение на всей территории страны. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.
Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.
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Армия , Видео , В мире , Война, Карабах , Деловая газета "Взгляд" , Армения , Ереван
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