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Турция отправила в Азербайджан боевиков Сирии

Артём Кульша
12 минут назад
Турция перебросила в Азербайджан около 4 тысяч боевиков с севера Сирии, сообщил посол Армении в России.
Турция отправила в Азербайджан боевиков Сирии
Фото: ReutersReuters
Новость дополняется.
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