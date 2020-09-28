Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации в стране из-за обострившегося конфликта с Арменией, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Соответствующее распоряжение президент страны подписал утром 28 сентября.
Накануне, как сообщал «Рамблер», стало известно об очередном столкновении вооруженных сил Азербайджана и Армении в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвинили друг друга во взаимных нападениях.
Позже в Баку заявили о начале полномасштабной наступательной операции. СМИ сообщают о нескольких сотнях погибших. Известно, что бои продолжились в ночь на понедельник 28 сентября. В некоторых регионах обеих стран было объявлено военное положение.
Вечером 27 сентября в Армении была объявлена всеобщая мобилизация. Премьер-министр Никол Пашинян попросил личный состав войск явиться в районные комиссариаты «во имя Родины, во имя победы». В Нагорном Карабахе был объявлен сбор мужчин, годных к военной службе, старше 18 лет.