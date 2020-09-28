Соответствующее распоряжение президент страны подписал утром 28 сентября.

Накануне, как сообщал «Рамблер», стало известно об очередном столкновении вооруженных сил Азербайджана и Армении в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвинили друг друга во взаимных нападениях.

Позже в Баку заявили о начале полномасштабной наступательной операции. СМИ сообщают о нескольких сотнях погибших. Известно, что бои продолжились в ночь на понедельник 28 сентября. В некоторых регионах обеих стран было объявлено военное положение.