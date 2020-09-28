Армия Карабаха сбила азербайджанский самолет 

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сбила самолет азербайджанских ВВС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян, передает «Интерфакс».

Как сообщил Погосян, военный самолет был сбит на участке города Мартуни.

UPD (22:00 по московскому времени): Минобороны Армении уточнило, что был сбит азербайджанский самолет Ан-2.

Столкновения в Нагорно-Карабахской Республике начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения заявила, что Азербайджан напал на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.