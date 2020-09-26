«»Майдановской» Украине подписали приговор"

Как пишет РИА ФАН, командование НАТО решило использовать лояльность украинских властей, чтобы продемонстрировать России свою военную мощь. Три стратегических бомбардировщика В-52Н Stratofortress поднялись в воздух с военного аэродрома в Великобритании и совершили полет над территорией Нидерландов, Германии, Польши и Украины. При этом над украинской территорией бомбардировщики сопровождались истребительной авиацией ВВС Украины.

Кроме того, 22 сентября в Николаевской области стартовали совместные учения вооруженных сил Великобритании и Украины «Объединенные усилия — 2020». В ходе маневров британские военные десантировались в Николаевской области, после чего отработали штурмовые действия с украинскими военнослужащими. По мнению Якова Кедми, подобные учения не принесут ничего хорошего Киеву.

«Поэтому, когда НАТО провела этот маневр, и когда британский десант высадился на территории Украины — они подписали смертный приговор «майдановской» Украине», — подчеркнул Кедми.