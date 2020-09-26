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Кедми рассказал, чем обернутся агрессивные действия НАТО у границ России 

Deita.ru 1 час назад
«»Майдановской» Украине подписали приговор"
Фото: Reuters
Израильский политолог Яков Кедми рассказал, чем обернутся агрессивные действия НАТО у границ России, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет РИА ФАН, командование НАТО решило использовать лояльность украинских властей, чтобы продемонстрировать России свою военную мощь. Три стратегических бомбардировщика В-52Н Stratofortress поднялись в воздух с военного аэродрома в Великобритании и совершили полет над территорией Нидерландов, Германии, Польши и Украины. При этом над украинской территорией бомбардировщики сопровождались истребительной авиацией ВВС Украины.
Кроме того, 22 сентября в Николаевской области стартовали совместные учения вооруженных сил Великобритании и Украины «Объединенные усилия — 2020». В ходе маневров британские военные десантировались в Николаевской области, после чего отработали штурмовые действия с украинскими военнослужащими. По мнению Якова Кедми, подобные учения не принесут ничего хорошего Киеву.
«Поэтому, когда НАТО провела этот маневр, и когда британский десант высадился на территории Украины — они подписали смертный приговор «майдановской» Украине», — подчеркнул Кедми.
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Армия , В мире , Войска , Украина , Яков Кедми , НАТО , РИА "Дейта" , РИА ФАН , Великобритания
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