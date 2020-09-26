Швеция обратилась с призывом к США и России

Швеция выступает за продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и присоединение Китая к обсуждению последующих договоренностей в этой сфере. Об этом заявил в субботу премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"В этом году исполняется 75 лет со дня атомных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки. Это служит трагическим напоминанием о катастрофических гуманитарных последствиях применения ядерного оружия, — отметил он. — Мы призываем Соединенные Штаты и Россию договориться о продлении СНВ-3, а Китай — присоединиться к обсуждениям последующих договоренностей".
Согласно условиям договора, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.
Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Как указывал президент России Владимир Путин в интервью газете "Файнэншл таймс" в июне прошлого года, если и этот договор прекратит существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений.