Швеция обратилась с призывом к США и России

"В этом году исполняется 75 лет со дня атомных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки. Это служит трагическим напоминанием о катастрофических гуманитарных последствиях применения ядерного оружия, — отметил он. — Мы призываем Соединенные Штаты и Россию договориться о продлении СНВ-3, а Китай — присоединиться к обсуждениям последующих договоренностей".

Согласно условиям договора, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.