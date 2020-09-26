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Истребитель США затонул у берегов Крыма 

Майк Габриелян 10 минут назад
Истребитель США затонул у берегов Крыма
Фото: телеграм-канал Крымский бальзам
В России со дна Черного моря подняли американский истребитель «Белл П 39 Aэрокобра», на котором летали советские летчики во время Великой Отечественной войны. Самолет 70 лет пролежал на дне близ Крымского полуострова, передают «Вести Крым».
Истребитель нашли в полукилометре от села Новофедоровка
(Сакский район) Он участвовал в освобождении Крыма и патрулировал берега полуострова во время Ялтинской конференции.
Американский истребитель был обнаружен аквалангистом-любителем из города Саки в 2017 году. Он находился на глубине 7 метров.
По документам известно, что самолет потерпел крушение в июле 1944 года. Летчик, младший лейтенант Шишкин увидел черный дым и решил приводнить самолет. Воздушное судно в итоге утонуло.
Белл П-39 «Аэрокобра» — американский истребитель периода Второй мировой войны
Около 5 тысяч самолетов были поставлены в СССР по ленд-лизу. На P-39 летали известные летчики-герои Александр Покрышкин, Ахмет-Хан Султан, Григорий Речкалов и другие советские асы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что водолазы МЧС достают из Балтийского моря обломки самолёта «Аэрокобра».
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Армия , Григорий Речкалов , Александр Покрышкин , МЧС , Республика Крым , США
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