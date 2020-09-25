Венесуэла начнет производить собственное вооружение

Венесуэла намерена производить свои системы вооружений, для этого создается специальный совет, сообщил президент страны Николас Мадуро.
"Венесуэла, несмотря на блокаду и санкции, продолжает вооружать свои вооруженные силы, чтобы быть в готовности. Сейчас я настаиваю… на том, чтобы у вооруженных сил была своя национальная промышленность, наиболее технологичная в мире", — сказал Мадуро во время торжественной церемонии в честь 15-летия оперативного стратегического командования вооруженных сил Венесуэлы.
"Поэтому я даю распоряжение немедленно учредить … военно-научный и технологический совет для обеспечения военной независимости, независимости в системах вооружений, чтобы сделать свои собственные системы вооружений", — сказал Мадуро.