Венесуэла начнет производить собственное вооружение

"Венесуэла, несмотря на блокаду и санкции, продолжает вооружать свои вооруженные силы, чтобы быть в готовности. Сейчас я настаиваю… на том, чтобы у вооруженных сил была своя национальная промышленность, наиболее технологичная в мире", — сказал Мадуро во время торжественной церемонии в честь 15-летия оперативного стратегического командования вооруженных сил Венесуэлы.