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Венесуэла начнет производить собственные системы вооружений 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Венесуэла начнет производить собственное вооружение
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэла намерена производить свои системы вооружений, для этого создается специальный совет, сообщил президент страны Николас Мадуро.

"Венесуэла, несмотря на блокаду и санкции, продолжает вооружать свои вооруженные силы, чтобы быть в готовности. Сейчас я настаиваю… на том, чтобы у вооруженных сил была своя национальная промышленность, наиболее технологичная в мире", — сказал Мадуро во время торжественной церемонии в честь 15-летия оперативного стратегического командования вооруженных сил Венесуэлы.

"Поэтому я даю распоряжение немедленно учредить … военно-научный и технологический совет для обеспечения военной независимости, независимости в системах вооружений, чтобы сделать свои собственные системы вооружений", — сказал Мадуро.
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Армия , Николас Мадуро , Венесуэла
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