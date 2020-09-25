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Российский Су-27 перехватил два стратегических бомбардировщика США 

Rambler News Service 1 час назад
Российский Су-27 перехватил бомбардировщики США
Фото: РИА Новости
Российский истребитель Су-27 перехватил два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США над Балтийским морем, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального центра управления обороной (НЦУО) России. Как рассказали в НЦУО, 25 сентября радарами над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены два бомбардировщика B-52H ВВС США, приближающиеся к границе России.

«В целях недопущения нарушения самолетами ВВС США российского воздушного пространства в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — приводит агентство сообщение НЦУО.

В центре добавили, что полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы допущено не было.
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Армия , США , НЦУО РФ , ИТАР-ТАСС
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