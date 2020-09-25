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Момент падения ракеты С-400 рядом с российскими военными попал на видео 

News.ru 10 минут назад
Ракета зенитного комплекса С-400 упала рядом с российскими военными на учениях «Кавказ-2020» в Астраханской области.
Момент падения снаряда удалось снять одному из очевидцев инцидента.
На кадрах видно, ракета упала примерно в 100 метрах от людей. Взрыва не произошло, но военные спрятались за техникой. Слышно, что солдаты смеются, а автор ролика хвастается удачными кадрами, передаёт URA.RU.
Уточняется, что в день инцидента на полигон Капустин Яр приехал президент России Владимир Путин для наблюдения за учениями. В рамках военных сборов солдаты испытали новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 «Тосочка».
Ранее в рамках учений «Кавказ-2020» российские морпехи отработали высадку на берег под прикрытием флота и авиации, передавал NEWS.ru.
Стратегических командно-штабные учения «Кавказ-2020» проходят с 21 сентября на полигонах в Астраханской и Волгоградской областях, в Краснодарском крае и Дагестане, а также на Чёрном и Каспийском морях. В них принимают участие около 80 тысяч человек, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортёров, до 250 танков, до 200 артиллерийских комплексов и реактивных систем залпового огня.
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Комментарии 5
Армия , Видео , Владимир Путин , РИА Ura.ru , Астраханская Область
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