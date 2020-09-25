Россию заподозрили в подготовке к космической войне

Европейские СМИ вслед за США начали нагнетать страхи, рассказывая читателям о «загадочном русском объекте» в космосе. Так, польское издание Interia задалось вопросом о начале эпохи космических войн.

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Ссылаясь на участников конференции ООН 2018 года, автор статьи заявила, что Россия всерьёз готовится к сражениям на околоземной орбите. Она также напомнила, что один из спутников, выведенный на орбиту в 2017 году, неожиданно стал совершать в космосе нетипичные и подозрительные манёвры, что вызвало опасения американской стороны.

Журналистка уточнила, что поначалу спутник вёл себя нормально и ничем не привлекал внимания. В российском Минобороны поясняли, что это — спутник-инспектор. Однако западные эксперты в этом усомнились, так как сочли действия объекта непохожими на плановую программу инспектора, сообщает «Царьград».

На Западе вспомнили о европейском спутнике связи, который распался на мелкие части после столкновения с неизвестным объектом на орбите. В инциденте обвинили российский объект и назвали его «убийцей спутников».

Польское издание полагает, что он и сейчас представляет собой угрозу. Это, предостерегает СМИ, ещё один довод в пользу того, что следующая война развернётся в космосе и что Россия к ней уже готова.

Спутниками-инспекторами называются космические аппараты, которые могут перемещаться по орбите, проводя с минимально возможного расстояния внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других спутников. Известно, что на орбите Земли работает целая группировка таких российских агрегатов.

По некоторым данным, помимо мирных задач спутники-инспекторы действительно могут быть задействованы в военных целях — для воздействия на космические аппараты потенциального или реального противника и получения информации с них. Однако официальная информация об этом отсутствует.

В начале 2020 года спецслужбы США были обеспокоены маневрированием и приближением к американским разведывательным аппаратам российских спутников-инспекторов. Расстояние между ними сокращалось до 150–160 километров. Тем не менее Соединённые Штаты заявили, что сумели уклониться от контакта.