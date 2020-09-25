МиГ-21 потерпел крушение 

Истребитель МиГ-21 Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) Сербии потерпел крушение. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе сербского Министерства обороны рассказали, что сегодня около 9:00 по местному времени МиГ-21 упал во время выполнения служебных задач в районе села Брасина под городом Мали-Зворник на западе страны. Там добавили, что на место авиакатастрофы были направлены спасатели.

Других подробностей инцидента в Министерстве обороны Сербии не привели. Тем временем местные средства массовой информации (СМИ) сообщают, что в результате крушения истребителя мог погибнуть пилот.

В сентябре 2019 года, как сообщал «Рамблер», МиГ-21 ВВС Индии потерпел крушение в районе авиабазы Гвалиор в штате Мадхья-Прадеш. В феврале 2019-го индийский МиГ-21 был сбит в ходе боевого столкновения в районе границы с Пакистаном.