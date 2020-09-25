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Сбивший Су-30 пилот попал на видео 

Вадим Дроздов 56 минут назад
Под Тверью в минувшие выходные произошел инцидент с участием военных пилотов, в результате которого потерпел крушение истребитель Су-30. К счастью, оба пилота успели катапультироваться. Как выяснилось позже, пилот летевшего рядом Су-35 открыл огонь в воздухе по Су-30. Он не перевел режим огня из боевого в учебный. В результате истребитель, экспортная стоимость которого составляет 50 миллионов долларов, загорелся в воздухе, потом упал на землю и сгорел дотла. Теперь к пилоту Су-35 будет предъявлен иск на полную стоимость истребителя. Похожий прецедент был в марте 2019-го года: солдат-срочник заплатил 25 миллионов рублей за разбитую артиллерийскую пушку.
Армия , Видео , Тверь
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