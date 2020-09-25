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Источник: Россия готова предложить Перу самолеты вместо украинских Ан-178 

РИА Новости и ещё 4 15 минут назад
РФ предложила альтернативу украинским Ан-178
Фото: РИА Новости
Россия готова предложить Перу целый ряд военно-транспортных самолетов вместо украинских Ан-178, сообщил РИА Новости в пятницу источник в сфере военно-технического сотрудничества.
Он рассказал, что МВД Перу приостановило действие контракта на закупку украинских самолетов Ан-178 для национальной полиции.

"Россия готова предложить Перу весь спектр военно-транспортной авиации вместо украинских Ан-178. Это могут быть как обновленные версии тяжелого Ил-76, так и новейшего среднего Ил-112, есть и другие варианты", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что контракт на поставку Перу первого самолета был заключен с Украиной в 2019 году с поставкой в 2021 году.

"Однако на сегодня самолет готов лишь на 40%, и вопрос его комплектации очень проблематичен, так как для него нет российских комплектующих", — отметил источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что фактически представитель украинской компании в 2019 году преднамеренно дезинформировал перуанское руководство, сообщив, что проблем с российскими комплектующими не будет.

"Украинская сторона тогда заявила о готовности построить самолет без использования российских элементов за счет более широкой кооперации с европейскими и американскими партнерами. Однако, очевидно, здесь возникли проблемы", — сказал источник.

Ранее в Перу проанализировали реализацию контракта с Украиной на закупку Ан-178 для национальной полиции и рассмотрели целесообразность приобретения данного самолета для сухопутных войск и ВВС. В итоге было решено приостановить контракт, так как его реализация исполнителем была признана маловероятной.
Украинские самолеты Ан-178 должны были заменить выработавшие свой эксплуатационный ресурс самолеты Ан-32.
В связи с этим перуанские власти рассматривают вопрос приобретения самолета в других странах, в том числе в России.
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Армия , Оружие , МВД , РИА Новости , Перу
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