Учения «Кавказ-2020» завершились массовой высадкой десанта 

На одном из крупнейших российских военных полигонов Капустин Яр прошла финальная стадия стратегического учения Минобороны "Кавказ-2020". За маневрами наблюдали президент РФ Владимир Путин , министр обороны Сергей Шойгу , а также военные атташе из 70 стран. Ход учений освещали 140 российских и зарубежных журналистов.

Белоруссии, Ирана, Китая, Армении, Пакистана и Одной из особенностей этих масштабных маневров стало создание коалиционной группировки войск, в которую вошли военные из России Мьянмы . Эта группировка, которая получила кодовое название "Волга", должна была отразить удар "Восточных", напавших на условную страну Северная Федерация и ее союзников.

Представители российских и зарубежных СМИ могли видеть, как после старта учений в дело вступили российские системы ПВО С-300В4, которые оснащены гиперзвуковыми ракетами, способными уничтожать в том числе крылатые и оперативно-тактические ракеты. Кроме того, по учебным мишеням, имитирующим массированный ракетно-авиационный удар, отработали С-400 и новый зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", который способен обнаруживать и уничтожать тактические истребители и беспилотники на дальности до 70 километров, а крылатые ракеты на минимальной высоте полета. На ближней дистанции "воздух" прикрывали зенитные комплексы "Панцирь-С", "Тунгуска", "Стрела-10". По воздушным целям было выпущено 35 ракет и свыше семи тысяч зенитных снарядов.

Затем в дело вступила реактивная артиллерия. Двенадцать дивизионов, в том числе три дивизиона новейших РСЗО "Торнадо Г", способные поражать цели до 20 километров нанесли мощный удар по позициям "Восточных". На цели артиллерию наводили беспилотники "Орлан" и "Форпост", а также комплексы артиллерийской разведки "Зоопарк".

По наступающему на позиции "Волжан" противнику открыли огонь боевые машины поддержки танков "Терминатор", танки и БМП. Впервые на учениях была показана работа новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2. Машины нанесли мощный удар по "Восточным", с ревом выпустив по "врагу" термобарические снаряды и превратив позиции в выжженную пустыню.

Еще одной особенностью учений стал устроенный саперами огненный вал протяженностью два километра. От мощного взрыва, под ногами буквально затряслась земля. Военные инженеры применили это тактический прием, чтобы сдержать танки наступающего противника.

Остановив противника, "волжане" перешли в контрнаступление и нанесли массированный удар по пунктам управления и критически важным объектам "восточных". По позициям отстрелялись два дивизиона оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", дивизион тактических ракетных комплексов "Точка-У", реактивный артиллерийский дивизион "Торнадо-С", семнадцать артиллерийских дивизионов.

Затем в дело вступила авиация. Над полигоном на малой высоте с ревом пронеслись самолеты дальней авиации Ту-22 истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-34 и Су-24М. Летчики нанесли бомбовые удары по объектам и технике "восточных" сбросив более 100 авиационных бомб. Авиация взлетала с четырех аэродромов в Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Ростовской областях. Ударную авиацию прикрывали самолеты Су-27. Всего на Капустином Яру было задействовано78 самолетов оперативно-тактической авиации.

По-настоящему "жарко" на полигоне стало, когда в дело вступили подразделения ВДВ. Сначала вертолеты Ми-8, которые прикрывали боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор" доставили на поле боя десантно-штурмовую бригаду и бронеавтомобили "Тигр". Можно было наблюдать, как Ми-8 зависли в воздухе и с них на спусковых устройствах с высоты 20-25 метров на землю стали спрыгивать десантники. Такой беспарашютный способ десантирования применяется, когда невозможна или значительно затруднена посадка вертолетов. Этот способ позволяет сократить время десантирования и доставку подразделений в кратчайшие сроки. Беспарашютное десантирование требует от "крылатой" пехоты специальных навыков и слаженных действий.

Наверное самым ярким эпизодом учений стала высадка "голубых беретов" с самолетов Ил-76. Небо над Капустиным Яром расцвело сотнями белоснежных куполов. В масштабной высадке участвовали 57 самолетов Ил-76, с которых с интервалом в 30 секунд десантировалось больше тысячи "голубых беретов" и военная техника. Высадка проводилась на две параллельные площадки. Офицеры, участвующие в маневрах, рассказали, что экипажи Ил-76 шли в плотных боевых порядках двумя параллельными потоками. Дистанция между самолетами в колоннах составила не более 2 километров. Этот новый тактический прием позволяет значительно сократить время десантирования.

Впервые в ходе учений проводилась высадка парашютно-десантной роты ВДВ на боевых машинах десанта БМД-4М. "Особенностью этого десантирования стало количество одновременно десантируемых БМД-4М и то, что они впервые были полностью подготовлены к десантированию штатными экипажами, которые десантировались из самолетов ВТА вслед за техникой", — рассказали офицеры.

Десантирование выполнялось с высот 600-900 метров. После приземления, экипажи оперативно подготовили свои машины и тут же устремились в атаку.