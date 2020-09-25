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Названо число кораблей ВМС США будущего 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Названо число кораблей ВМС США будущего
Фото: vz.ru
Пентагон рассматривает возможность кардинального изменения состава американского флота, в который могут быть включены более 500 кораблей, сообщают местные СМИ.
Ожидается, что Пентагон потребует значительного увеличения числа кораблей ВМС, речь идет о 530 единицах, передает Defense News со ссылкой на официальные документы.
Указывается, что ВМС США нацелились на более легкий флот: число авианосцев и крупных боевых кораблей снизят, а количество небольших судов, беспилотных кораблей и подводных лодок возрастет. Также будет расширено материально-техническое обеспечение флота.
Две группы экспертов, которым министр обороны США Марк Эспер поручил спроектировать модель американского военного флота будущего, сочли, что число боевых кораблей необходимо увеличить в диапазоне 480-534 единиц, включая и пилотируемые, и беспилотные машины.
Вместе с тем военные эксперты поддержали сокращение числа авианосцев с нынешних 11 до девяти, причем восемь из них одновременно должны быть в строю, а один может находиться на ремонте и дозаправке.
В ВМС заявляют о необходимости переосмыслить логистику для более эффективного распределения сил в Тихом океане.

«Мы построим этот флот таким образом, чтобы сбалансировать завтрашние вызовы с сегодняшними потребностями», — сказал Эспер.

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Комментарии
Армия , В мире , Марк Эспер , Пентагон , США
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