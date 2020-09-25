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Пуск ракеты подлодкой «Колпино» показали на видео 

Российская Газета и ещё 1 2 часа назад
Минобороны РФ опубликовало видео запуска крылатой ракеты "Калибр" с борта дизель-электрической подводной лодки Черноморского флота "Колпино". Пуск был осуществлен в ходе стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020".
"Калибром" выстрелили из подводного положения, уточнили в военном ведомстве. Ракета пролетела, маневрируя, около 100 морских миль и поразила береговую цель.
Район стрельб был закрыт для гражданского судоходства, безопасность обеспечивали два десятка кораблей и судов ЧФ, самолеты морской авиации и ПВО флота.
Подлодка "Колпино" построена по усовершенствованному проекту "Варшавянка" и передана флоту в 2014 году. Субмарины этого типа получили за незаметность прозвище "Черная дыра". Главное их оружие — ракеты "Калибр".
В морской части учений участвуют более 20 кораблей Черноморского флота, в том числе его флагман, ракетный крейсер "Москва", десантные корабли и ракетоносец на воздушной подушке "Самум".
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Армия , Видео , Министерство обороны
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