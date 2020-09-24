Корабль-разведчик ВМС США вошел в Балтийское море

USNS Bruce Heezer принадлежит к классу кораблей Pathfinder. Всего в составе ВМС США имеется шесть таких кораблей водоизмещением 5 тыс. тонн. Они оснащены самой современной разведывательной и «исследовательской» аппаратурой, передает «Интерфакс».