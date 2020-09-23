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Минобороны: в Сирии готовится провокация с отравляющими веществами 

ИА Regnum и ещё 7 48 минут назад
В Сирии готовится провокация с отравляющими веществами
Фото: РИА Новости
В Сирии боевики террористических группировок готовят провокацию с отравляющими веществами, сообщил 23 сентября на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Гринкевич.
По информации российских военных, провокация с постановочными видеосъёмками готовится в районе населенного пункта Кансафра на территории сирийской провинции Идлиб, часть которой контролируется незаконными вооруженными формированиями.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о готовящейся боевиками незаконных вооруженных формирований очередной попытке организовать провокацию с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации», — сказал Александр Гринкевич.

«Согласно имеющейся информации, террористы доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб и ведут подготовку к проведению постановочных съемок для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения», — добавил замначальника российского Центра по примирению.

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Комментарии
Армия , Ближний Восток , В мире , Александр Гринкевич , Министерство обороны , Сирия
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