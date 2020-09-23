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Экспериментальный самолет ВВС США залетел в Абхазию по пути в Грузию

Lenta.ru
38 минут назад
Экспериментальный самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 600 Военно-воздушных сил (ВВС) США замечен в воздушном пространстве Абхазии. Об этом свидетельствуют данные сервиса PlaneRadar, опубликованные в Twitter.
Экспериментальный самолет ВВС США залетел в Абхазию
Фото: WikipediaWikipedia
В публикации говорится, что самолет ВВС США вылетел из аэропорта имени Михаила Когэлничану в Румынии в 9:30 по московскому времени. Спустя несколько часов, судя по карте перемещения, он оказался в воздушном пространстве Абхазии, а затем — в Грузии.
Цели полета не раскрываются.
С 2008 года в Абхазии, а также в Южной Осетии базируются российские зенитные ракетные комплексы С-300, которые являются штатным вооружением военных баз России в этих республиках. Они поступили туда после августовской войны того же года. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.
Армия,Грузия,Абхазия,Соединенные Штаты,
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