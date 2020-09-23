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Дания расследует инцидент с российским фрегатом

РИА Новости
18 минут назад
Глава совета Дании по расследованию морских аварий заявил РИА Новости о начале сбора данных для анализа причин столкновения контейнеровоза Ice Rose и российского фрегата в районе Эресуннского моста, процесс займет несколько недель.
"Датский совет по расследованию морских аварий занимается сбором данных для проверки последовательности событий и анализа причин столкновения. Этот процесс будет продолжаться в течение нескольких недель", - заявил глава совета Оессур Ярлейвсон Хилдуберг.
Пресс-служба Балтийского флота ранее сообщила, что столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов Ice Rose с малым противолодочным кораблем Балтфлота "Казанец" произошло в среду утром в условиях плохой видимости, пострадавших среди экипажа российского корабля нет. Корпус противолодочного корабля получил пробоину выше ватерлинии и в настоящее время своим ходом возвращается в пункт базирования в Балтийске.
Место столкновения находится вблизи Копенгагена, недалеко от моста, соединяющего Данию и Швецию. В район ЧП прибыл патрульный корабль ВМС Дании P523 и шведский буксир, а также вертолет шведских спасателей. Как сообщили спасатели, в момент столкновения над проливом стоял густой туман.
Армия,Видео,РИА Новости,Дания,
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