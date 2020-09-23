Украинские военные во время учений «Объединенные усилия-2020» попытались выстрелить из американского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin и не смогли, так как он не сработал. Об этом сообщает «Укринформ».

По словам командующего войсками оперативного командования «Север» Валерия Залежного, из ПТРК не вылетела ракета. «Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться», — сказал он.

Учения «Объединенные усилия-2020» проходят в Николаевской области. Основные задачи — наступление на неподготовленную оборону, бой в урбанизированной местности, пишет «Укринформ». В учениях задействована штурмовая и армейская авиация Нацгвардии. На Украине Javelin в учениях применялся впервые.

В июле издание The Drive писало, что ПТРК Javelin обеспечит Украине способность «взрывать российские танки в Донбассе».