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Конвертопланы США заметили в небе над Киевом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Конвертопланы США заметили в небе над Киевом
Фото: Reuters
В небе над Киевом заметили американские конвертопланы CV-22B Osprey, которые находятся на вооружении военно-воздушных сил США.
Соответствующие фотографии разметило посольство США на Украине в Twitter.

«Сегодня в 12.30 около Арки Дружбы народов (в центре Киева) и вдоль Днепра помашите рукой самолетам CV-22 (модификация конвертоплана Bell V-22 Osprey), которые буду пролетать над Киевом», — отметило американское диппредставительство.

По информации посольства, в небе над другими украинскими городами — Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами — можно было наблюдать американские военные самолеты MC130J.
Пролет американской авиации над украинской столицей проходил в рамках совместных учений Fiction Urchin с участием военнослужащих 8 полка спецназа ССО и 352-м крылом сил специальных операций США.
В них задействованы около 4 тыс. человек личного состава, а также бронетехника и авиация. В них принимают участие американские самолеты MC-130J Commando II и CV-22 Osprey. Модификация CV-22B Osprey находится на вооружении военно-воздушных сил США.
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Комментарии
Армия , Оружие , США , Украина , Киев
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