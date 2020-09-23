Конвертопланы США заметили в небе над Киевом 

В небе над Киевом заметили американские конвертопланы CV-22B Osprey, которые находятся на вооружении военно-воздушных сил США

Today at 12:30, near the Friendship Arch and along the Dnipro River in Kyiv, come wave at the #CV22B flyover!



You can also see the #MC130J over Kherson, Zaporizhzhia, Dnipro, Poltava and Cherkasy today at the same time. pic.twitter.com/n6P8z0zd9z— U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 23, 2020 Соответствующие фотографии разметило посольство США на Украине в Twitter.

«Сегодня в 12.30 около Арки Дружбы народов (в центре Киева) и вдоль Днепра помашите рукой самолетам CV-22 (модификация конвертоплана Bell V-22 Osprey), которые буду пролетать над Киевом», — отметило американское диппредставительство.

По информации посольства, в небе над другими украинскими городами — Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами — можно было наблюдать американские военные самолеты MC130J.

Пролет американской авиации над украинской столицей проходил в рамках совместных учений Fiction Urchin с участием военнослужащих 8 полка спецназа ССО и 352-м крылом сил специальных операций США.

В них задействованы около 4 тыс. человек личного состава, а также бронетехника и авиация. В них принимают участие американские самолеты MC-130J Commando II и CV-22 Osprey. Модификация CV-22B Osprey находится на вооружении военно-воздушных сил США.