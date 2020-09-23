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Уничтожение бронетехники «противника» морпехами попало на видео 

Алевтина Жаркова 29 минут назад
Разведчики морской пехоты Каспийской флотилии уничтожили автоколонну «противника» в горах Дагестана во время проведения стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны России.
Автомобильный конвой условного бандформирования был обнаружен расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». После чего группа разведчиков организовала засаду на пути следования колонны бронетехники и подорвала ее. Основная группа «противника» была уничтожена, и один из членов «бандформирования» был захвачен в плен в ходе выполнения учебной боевой задачи.
Армия , Видео , Войска , Оружие , Министерство обороны , Республика Дагестан
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