Уничтожение бронетехники «противника» морпехами попало на видео 

Разведчики морской пехоты Каспийской флотилии уничтожили автоколонну «противника» в горах Дагестана во время проведения стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны России

Автомобильный конвой условного бандформирования был обнаружен расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». После чего группа разведчиков организовала засаду на пути следования колонны бронетехники и подорвала ее. Основная группа «противника» была уничтожена, и один из членов «бандформирования» был захвачен в плен в ходе выполнения учебной боевой задачи.