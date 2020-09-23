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Российский военный корабль столкнулся с грузовым судном в Дании 

Ura.Ru и ещё 20 41 минуту назад
Военный корабль РФ столкнулся с судном в Дании
Фото: Ura.Ru
Российское военное судно и контейнеровоз столкнулись в проливе Эресунн. На месте ЧП работают датские и шведские спасатели, сообщили в оборонные силы Дании.

«Инцидент произошел у Эресуннского моста ближе к датскому берегу. Причина столкновения пока не известна», — рассказал ТАСС об инциденте.

В момент ЧП на море был туман, сообщают шведские СМИ. О пострадавших пока ничего не известно.
Контейнеровоз Ice Rose следовал из Санкт-Петербурга в Гетеборг, Швеция. Куда направлялся российский фрегат — не уточняется, уточнили в армии Дании. Степень повреждения кораблей выясняется, на место выплыл шведский буксир, пишет телеканал «Царьград».
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Армия , Происшествия , Google , Царьград ТВ , ИТАР-ТАСС , Дания
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