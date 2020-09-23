«Киев затеял войну в Донбассе задолго до 2014-го»

Киев запланировал вооруженный конфликт на территории Донбасса задолго до 2014 года. Соответствующую точку зрения озвучила Елена Веснина , боец ополчения самопровозглашенной ДНР.

В беседе с авторами YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса» Веснина рассказала, что в ходе активной фазы боевых действий обнаружила на расположенной под поселком Старобешево ферме, где хранились украинские танки, медицинские ведомости на поставку медикаментов в армию страны, датированные ноябрем 2013 года.

«Был бы у нас референдум, не было бы у нас референдума, они нас бы все равно попытались уничтожить. Они затеяли эту войну еще задолго до 2014-го. Ведомость на получение медикаментов была датирована 2013 годом. О какой войне тогда мы думали?» — отметила ополченка.

Ранее сообщалось, что киевский эксперт Дмитрий Снегирев заявил о причастности разведки Украины к уничтожению деятелей ЛНР.