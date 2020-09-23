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На Курильских островах прошли учения по противодесантной обороне 

ИА Regnum 30 минут назад
На Курилах прошли учения по противодесантной обороне
Фото: РИА Новости
Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По сообщению пресс-службы военного ведомства, военнослужащие подразделений Восточного военного округа были подняты по учебной тревоге и на технике добрались на полигон «Горячие ключи». Там они оборудовали инженерные заграждения и выполнили тактическую маскировку техники.
В ходе учений особое внимание было уделено организации взаимодействия с расчетами беспилотных летательных аппаратов во время мобильной обороны. Кроме этого, прошли боевые стрельбы по мишеням, которые имитировали живую силу и боевую технику условного противника.
Сообщается, что в учениях участвовали порядка одной тысячи военнослужащих, которые задействовали свыше 200 единиц специальной и военной техники. А для ведения разведки с воздуха были применены современные комплексы беспилотных летательных аппаратов.
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