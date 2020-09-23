Опубликовано видео пуска ракет из БРК «Бастион» 

В рамках военных учений "Кавказ-2020" в Краснодарском крае были произведены пуски ракет расчетами береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион". В роли условного противника были использованы большие корабельные щиты-мишени. Визуальный контроль попадания осуществляли беспилотные летательные аппараты.

"Бастион" является береговым ракетным комплексом, вооруженным ракетами "Яхонт" и "Оникс". Комплекс предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.