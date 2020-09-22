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На учениях «Кавказ-2020» испытывают новую бронетехнику для морской пехоты 

ИА Regnum 45 минут назад
Россия испытает новую бронетехнику для морской пехоты
Фото: РИА Новости
По итогам учений «Кавказ-2020» морская пехота ВМФ России может получить на вооружение специализированные боевые машины БМП-3Ф, сообщает 22 сентября газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.
Вопрос комплектования морской пехоты плавающими тяжёлыми боевыми машинами пехоты БМП-3 рассматривается в рамках концепции радикального усиления этих частей ВМФ.
Разработанные специально для морских пехотинцев БМП-3Ф способны вести огонь прямо с воды, при этом их вооружение намного мощнее, чем у имеющихся сейчас у морпехов бронетранспортеров БТР-82 с 30-мм автоматическими пушками.
В ходе учений «Кавказ-2020» БМП-3Ф будут задействованы на Каспийском побережье и по итогам этих маневров будет принято окончательное решение о переоснащении бригад морской пехоты на новые боевые машины.
Стоит отметить, что с 2009 по 2012 год 54 бронемашины БМП-3Ф были приобретены Индонезией, которая по опыту их эксплуатации намерена закупить еще 22 таких машины, также 100 гусеничных бронетранспортеров, созданных на их базе.
Справка ИА REGNUM: боевая машина пехоты БМП-3Ф отличается от базовой версии повышенной плавучестью без ущерба для бронирования и вооружения.
Она вооружена 100-мм пушкой 2А40, которая также является пусковой установкой управляемых ракет (ПТУР), спаренными с ней 30-мм автоматической пушкой 2А42 и 7,62-мм пулеметом, а также еще двумя курсовыми 7,62-мм пулеметами в лобовой части корпуса.
БМП-3 имеет самое мощное бронирование по сравнению со всеми принятыми на вооружение отечественными боевыми машинами пехоты. В лобовой проекции она выдерживает попадания снарядов 30-мм пушки.
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Армия , Войска , Министерство обороны , ИА REGNUM , газета "Известия"
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