Россию обвинили в «блокировке» Берингова пролива

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Размещенный на Дальнем Востоке России береговой ракетный комплекс «Бастион» позволяет Москве контролировать доступ в Арктику через Берингов пролив и поражать цели на Аляске , пишут в Defense News Брэдли Боуман и Скотт Адамсон из Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий ( США ).

Военные аналитики отметили соответствующие учения с применением подобного оружия, прошедшие в 2019 году, а также раскрыли модернизацию российской арктической инфраструктуры.

«Москва вложила значительные средства в регион, создав объединенное стратегическое командование (Северный военный округ — прим. «Ленты.ру»), ориентированное на Арктику, отремонтировав 50 региональных объектов, включая аэродромы, радары и спасательные станции, и открыв 16 глубоководных портов», — отмечают авторы.

По мнению экспертов, использование «Бастиона» позволяет России блокировать доступ к Северному морскому пути.

«Стремясь обеспечить собственный доступ к Арктике, Россия, похоже, все более склонна лишать этого доступа других, вводя незаконные ограничения на проход по Северному морскому пути», — утверждают специалисты.

Согласно Боуману и Адамсону, Китай, как и Россия, «не менее целеустремлен в своих арктических устремлениях». Также в публикации отмечается необходимость совершенствования американской арктической инфраструктуры, в частности, ледокольного флота и портов.

«США не могут эффективно конкурировать с Россией и Китаем, продолжая игнорировать Арктику», — заключают авторы.