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Глава Минобороны Украины пожаловался Боррелю на проводимые Россией учения «Кавказ-2020» 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В Киеве пожаловались ЕС на учения России
Фото: РИА Новости
Министр обороны Украины Андрей Таран на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил об угрозе "стабильности в Черноморском бассейне" из-за проведения Россией учений "Кавказ-2020". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

"Министр обороны Украины также сообщил [Боррелю] об угрозах, которые возникают в результате проведения Российской Федерацией многонациональных стратегических учений "Кавказ-2020". Андрей Таран подчеркнул, что военные формирования, которые участвуют в этих учениях, а также задействованная в них система военного управления могут быть использованы для проведения непредсказуемых эскалационных действий и создают угрозу стабильности в Черноморском бассейне", — говорится в сообщении.

В этом контексте Таран, согласно информации военного ведомства, сообщил Боррелю о проведении Украиной ответных учений "Объединенные усилия — 2020" с участием стран НАТО.
Стороны обсудили также ситуацию в Донбассе. "Более подробно глава оборонного ведомства Украины остановился на вопросах безопасности ситуации на востоке Украины, в частности обстановки в районе проведения операции объединенных сил (ООС, силовая операция в Донбассе — прим. ТАСС) и мер, принимаемых украинской стороной с целью сохранения режима прекращения огня", — добавили в пресс-службе. По ее данным, Боррель в ответ "отметил усилия украинской стороны по выполнению режима тишины в районе ООС".
17 июля министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что его страна, реагируя на запланированные учения "Кавказ-2020", организует свои командно-штабные маневры "Объединенные усилия — 2020", к участию в которых намерена привлечь государства НАТО — Великобританию и США. Глава Минобороны добавил, что в ходе маневров будет проведена проверка боеготовности, боевые стрельбы с использованием зенитно-ракетных комплексов, военной авиации, подразделений сухопутных войск и других формирований на юге Украины. В "Объединенных усилиях" примут участие 12 тысяч военнослужащих, 700 единиц вооружений и военной техники, а также советники из стран НАТО.
Учения "Кавказ-2020" начались 21 сентября и пройдут до 26 сентября. В них, помимо российских, примут участие военные формирования из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Всего к этим маневрам предполагается привлечь около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС), а также до тысячи иностранных военных.
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Армия , Росгвардия , Министерство обороны , ЕС , МЧС , НАТО , ИТАР-ТАСС
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