Китай показал «бомбежку» США 

В опубликованном на YouTube ролике Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) показывают «бомбежку» острова Гуам (неинкорпорированная организованная территория США ), где расположена крупнейшая стратегическая военная база Соединенных Штатов в Тихом океане.

The Drive отмечает, что на официальном видео, опубликованном ВВС НОАК, заметны выступающие носителями термоядерного оружия китайские стратегические бомбардировщики H-6K, созданные на основе советского Ту-16 и оснащенные двигателями Д-30КП-2 российского производства.

Американское издание пишет, что H-6K поднялись в воздух с площадки в Ланьчжоу (провинция Ганьсу на севере центральной части Китая). «Удар» по Гуаму, как объясняет The Drive, был совершен крылатой ракетой KD-20. Издание напоминает, что H-6K также получают ракеты KD-63 и YJ-12.

Издание, ссылаясь на Reuters, отмечает, что атакованный Китаем объект на Гуаме напоминает базу Андерсен ВВС США. Также The Drive пишет, что для некоторых сцен в ролике Китай переработал фрагменты голливудских блокбастеров.

В августе — сентябре 2018 года США в ответ на создание Китаем баллистической ракеты средней дальности DF-26 провели первое в истории учебное развертывание на авиабазе Перл-Харбор — Хикэм (Гавайи) тяжелых малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit. Popular Mechanics отмечает, что подобные мероприятия вызваны созданием КНР ракеты DF-26, способной с расстояния в четыре тысячи километров поразить остров Гуам. По этой причине DF-26 в китайской прессе нередко называется «убийцей Гуама».