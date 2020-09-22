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Белоруссия назвала цель совместных с Россией учений 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Целью совместных российско-белорусских учений «Славянское братство-2020» является демонстрация способности отразить агрессию против Союзного государства, сообщили в Минобороны Белоруссии.
Во вторник начался второй этап совместных учений России и Белоруссии «Славянское братство-2020» по теме «Ведение совместных действий в интересах безопасности Союзного государства», сообщается на сайте белорусского ведомства.

«Целями данного учения являются: демонстрация способности и готовности отразить агрессию против Союзного государства, обеспечить территориальную целостность Республики Беларусь», — заявили в Минобороны.

Кроме того, российские и белорусские военные намерены повысить уровень взаимодействия и полевой выучки органов военного управления, соединений и воинских частей при совместном выполнении задач.
Также целью является получение практики командирами и штабами в управлении войсками в ходе ведения боевых действий.
В понедельник в Белоруссию прибыл командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков. Военнослужащие из состава тактической группы ВДВ России и Сил специальных операций Белоруссии десантировались с высоты 600 метров в рамках совместных учений «Славянское братство-2020».
Учения, на которых отрабатываются совместные контртеррористические действия, стартовали 14 сентября на полигоне «Брестский» в Белоруссии. От российской стороны в учениях участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. Первый этап маневров завершится 25 сентября.
Напомним, в прошлый четверг президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена закрыть госграницу с Литвой, Польшей и усилит ее с Украиной. Он призвал народы этих страны «остановить своих безумных политиков, не дать развязаться войне». После этого белорусские пограничники приступили к усиленной охране госграницы.
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Комментарии
Армия , Видео , Андрей Сердюков , Александр Лукашенко , Министерство обороны
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