Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Российские бомбардировщики пролетели вдоль границ Белоруссии 

Газета.Ru 1 час назад
Бомбардировщики РФ пролетели вдоль границ Белоруссии
Фото: Газета.Ru
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели вдоль белорусских границ в рамках совместных учений, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Бомбардировщики выполнили специальный полет вдоль юго-западной, западной и северо-западной границ Белоруссии, заявили в Минобороны. Кроме того, в ходе учений российские летчики совместно с белорусскими истребителями отработали прикрытие группы, выполняющей боевые задачи на земле.
Ранее в Минобороны России заявили, что совместные российско-белорусские учения "Славянское братство — 2020" не направлены против третьих стран. Первый этап учений начался 14 сентября на белорусском полигоне "Брестский" и завершится 25 сентября. Второй этап учений начался 22 сентября.
Видео дня. Водянова и Агаларов: кто из звезд тайно обручился
Газета.Ru: последние новости
ВКС России перехватил два бомбардировщика США над Беринговым морем ВКС России перехватил два бомбардировщика США над Беринговым морем Times объяснила участившиеся полеты британских самолетов у границ РФ Times объяснила участившиеся полеты британских самолетов у границ РФ На зарплаты Росгвардии и МВД дополнительно потратят почти 30 млрд рублей На зарплаты Росгвардии и МВД дополнительно потратят почти 30 млрд рублей
Армия , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Чечне заявили об операции против Кадырова
В Чечне заявили об операции против Кадырова
Россиян предупредили о смертельной опасности алоэ
Россиян предупредили о смертельной опасности алоэ
«Провал и кошмар»: Трамп раскритиковал Байдена
«Провал и кошмар»: Трамп раскритиковал Байдена
Пересмотрена история формирования Солнечной системы
Пересмотрена история формирования Солнечной системы
Видео
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
00:47
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
00:06
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
Уничтожение Су-22 попало на видео
00:15
Уничтожение Су-22 попало на видео
Армия
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
00:13
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
00:06
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
00:36
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
Политика
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
01:23
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
Происшествия
Китай показал «бомбежку» США
02:19
Китай показал «бомбежку» США
Армия Азия
«Оторвалась почка»: шокирующие последствия ДТП с рэпером
00:14
«Оторвалась почка»: шокирующие последствия ДТП с рэпером
Происшествия
Появилось видео с места гибели российского актера
01:02
Появилось видео с места гибели российского актера
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение