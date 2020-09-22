«Бал» и «Бастион» поразили ракетами морские мишени

Мобильные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" Черноморского флота поразили боевыми ракетами морские щиты, имитировавшие корабли условного противника, в рамках стратегических учений "Кавказ-2020". Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Минобороны.

По легенде учений, отряд десантных кораблей условного противника приблизился к побережью Краснодарского края для высадки десанта.

"Расчеты комплексов "Бал" и "Бастион" получили задачу по уничтожению корабельной группировки ракетным ударом. Совершив марш в позиционные районы, ракетчики в кратчайшие сроки привели комплексы к бою, выполнили поиск целей и осуществили их поражение, израсходовав по одной ракете. В роли условного противника были использованы большие корабельные щиты-мишени", — сказали в ведомстве.

Контроль точности попаданий вели беспилотные летательные аппараты морской авиации. Минобороны РФ распространило видео поражения морского щита противокорабельной ракетой берегового комплекса.

Также в ходе учений военнослужащие отработали вывод ракетных комплексов из-под удара, смену, оборудование и маскировку новых огневых позиций, сообщили в пресс-службе.

Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова . Участие в них принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС Росгвардии , а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран — Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, планируется привлечь до 12,9 тыс. военнослужащих.

Комплексы "Бастион" и "Бал"

Береговой ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт" ("Оникс") предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Береговой ракетный комплекс "Бал" с противокорабельной ракетой Х-35 предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон; защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья; защиты побережья на десанто-опасных направлениях. Боевое применение комплекса обеспечивается в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью при полной автономности наведения после пуска в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия противника.