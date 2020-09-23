Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Тверской области в результате ошибки пилотов другого истребителя Су-35С на учениях, сообщили СМИ.

«В Сети распространяются неподтвержденные сообщения о том, что российский истребитель Су-30СМ с авиабазы Хотилово, который… потерпел крушение в Тверской области… был сбит своим же истребителем Су-35С из авиационной пушки», — сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как сообщает портал Avia.pro, инцидент произошел во время учебного боя. Экипаж истребителя Су-35С не удостоверился в отсутствии боекомплекта у авиационного орудия или его отключения, в результате чего случайно сбил Су-30С.

Пилотам сбитого истребителя удалось спастись: они успели катапультироваться незадолго до того, как самолет со снесенной консолью упал в Тверской области.

Официальных комментариев касательно причин произошедшего Минобороны пока не предоставило.

Во вторник в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что истребитель Су-30 потерпел крушение в Тверской области. Экипаж сумел благополучно катапультироваться, летчики приземлились и вышли на связь.