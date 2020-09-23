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ВВС США начали учиться воевать с российскими Су-57 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
ВВС США начали учиться воевать с российскими Су-57
Фото: USAF
Военные США начали тренировки с виртуальными истребителями — они используют технологии дополненной реальности. Как рассказал изданию The Drive бывший летчик ВВС Великобритании Дэн Робинсон, он вместе со своей командой работает над проектом в Калифорнии.
Разработчики решили воссоздать проекции российских и китайских истребителей. Проект поддержали ВВС США и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, специализирующаяся в области авиастроения.
По словам Робинсона, современные методы обучения пилотов далеки от совершенства. Так, к примеру, во время тренировок приходится воевать с F-16, имитирующими российский Су-57 и китайский J-20, что является грубым упрощением ситуации. Кроме того, бывший летчик отметил, что использовать в качестве тренажеров реальные самолеты обходится дорого.
Робинсон рассказал, что со своей идеей он обратился к двум специалистам в области виртуальной и дополненной реальности. Они заявили, что эта технология не работает на открытом воздухе и в динамической среде, однако проект в итоге удался. Разработчики начали со статистического объекта — они создали трехмерный куб, «парящий» в небе Южной Калифорнии. Затем для эксперимента пригласили представителей Школы летчиков-испытателей ВВС, и пилоты смогли пролететь сквозь куб.
Следующим этапом стало создание модели виртуального самолета-заправщика КС-46. Сейчас моделируется воздушный бой с российским истребителем. Робинсон отметил, что тренажер позволит не только создавать проекции российских и китайских самолетов, но и моделировать условия, когда силы противника во многом превосходят силы США.
В июле китайский портал Global Times назвал истребителями пятого поколения американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, а не российский Су-57. Отмечалось, что к истребителю, разрабатываемому с начала 2000-х годов, существует несколько претензий, не позволяющих считать его полноценным истребителем пятого поколения. Одна из них — фактическое игнорирование стелс-технологий, обеспечивающих низкую радиолокационную заметность машины (для этого, в частности, достаточно сравнить технологические припуски Су-57 и F-22 Raptor, а также конструкцию двигательных сопел).
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , США , Великобритания
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