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Корабли ЧФ уничтожили условного противника на учениях «Кавказ-2020» 

ИА Regnum и ещё 8 38 минут назад
Корабли ЧФ уничтожили условного противника
Фото: РИА Новости
Ракетные катера «Ивановец» и Р-60 Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России во взаимодействии с самолётами морской авиации и ПВО успешно выполнили ракетные стрельбы по кораблям условного противника на военных учениях «Кавказ-2020». Об этом 22 сентября сообщает Минобороны России.
Также указывается, что уничтожение «группы кораблей» условного противника было приведено в два этапа: в ходе первого корабли ЧФ нанесли по ним ракетный удар, а во время второго бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребителей Су-30СМ нанесли бомбовый удар «с дострелом по цели крылатыми ракетами».

«В результате воздушной атаки мишенная позиция была также успешно поражена. Моряки и лётчики показали высокий уровень взаимодействия при выполнении совместных задач с соблюдением необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в военных учениях «Кавказ-2020» задействовано свыше 20 кораблей Черноморского флота, экипажи которых выполняют боевые упражнения в морских полигонах в составе различных корабельных ударных групп.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября арктическая группировка Северного флота провела учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье Чукотского полуострова.
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Армия , Войска , Министерство обороны
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