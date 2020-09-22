Опубликовано видео учений минометных подразделений 

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21 сентября в Челябинской области прошли учения минометных подразделений Центрального военного округа. По сценарию учений расчеты должны были уничтожить живую силу и бронетехнику условного противника. Беглый огонь велся из 120-миллиметровых минометов "Сани". А противотанковые ракетные комплексы "Конкурс" осуществляли точечные прицельные выстрелы по позициям бронерованной техники.

ПТРК "Конкурс" — это самоходный противотанковый ракетный комплекс, который был разработан в КБ "Приборостроения" в городе Тула. "Конкурс" предназначен для поражения танков, инженерных и фортификационных сооружений.

2С12 "Сани" — это буксируемый миномётный комплекс калибра 120 мм, обеспечивающий транспортировку миномёта как возимым, так и буксируемым способами.