Ракеты КНР могут стать головной болью России

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Ракетные арсеналы Китая могут стать головной болью России 

News.ru 55 минут назад
Американское разведсообщество зафиксировало беспрецедентный рост китайских ракетных арсеналов. Соответствующие выводы базируются на спутниковых снимках торжественных парадов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Пекине. Отчасти это подтверждают данные Пентагона об увеличении военной мощи КНР. Подобная ситуация заставляет ожидать усиления американского давления на Москву — как на сторону, способную уговорить Пекин подписать соглашение о контроле за расширением ракетного потенциала, в том числе и ядерного.
Выводы американских спецслужб, которые были рассекречены накануне для брифинга офицеров стран-членов НАТО, приводят западные СМИ. За основу были взяты проводившиеся в течение десяти лет наблюдения за военными парадами в Пекине. Согласно интерпретации снимков из космоса, которую дают компетентные ведомства в Вашингтоне, Пекин существенно нарастил свой ракетный потенциал.
Китай признал США главной угрозой международному порядку
Китайцы собираются разрушить стратегическое равновесие, которое существовало до сих пор. Они могут толкнуть мир на неизведанную глубину, — заявил специальный посланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, комментируя тему китайской военной силы.
Огромную озабоченность высокопоставленных американских чиновников вызывает «агрессивный график» ракетных испытаний в КНР. Данные Госдепартамента указывают на то, что только в этом году — даже несмотря на пандемию коронавируса нового типа и связанные с этим карантинные ограничения — Китай провёл не менее семидесяти испытательных пусков баллистических или наземных крылатых ракет.
Информация американского разведывательного сообщества перекликается с обнародованным 1 сентября докладом Пентагона о военной мощи КНР. Согласно исследованию оборонного ведомства, НОАК уже давно обошла вооружённые силы США в областях кораблестроения, создания баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет, а также интегрированных средств противовоздушной обороны.
В Пентагоне особо отмечают, что военное командование КНР рассматривает вариант с созданием новых военных баз за рубежом, в том числе на территории Таджикистана, Мьянмы, Таиланда, Сингапура, Индонезии, Пакистана, Шри-Ланки, Эмиратов, Кении, Сейшел, Танзании и Анголы. После выхода исследования министерство обороны КНР заявило, что «документ извращает факты об отношениях Коммунистической партии Китая и вооружённых силах КНР, ложно истолковывает политику страны в сфере национальной обороны и её военную стратегию, а также сгущает краски вокруг так называемой китайской военной угрозы».
Вероятно, Америку беспокоит не сам объём китайских арсеналов, а то, какие намерения есть у китайского руководства. Как и в случае с Ираном, Вашингтон рассматривает ситуацию комплексно — с общей оценкой военной мощи и «регионального поведения». В связи с этим не удивительно, что Госдеп ищет дополнительные средства и способы, чтобы вовлечь своих китайских коллег в диалог по контролю над вооружениями. Пока что, как следует из заявлений Биллингсли, эти усилия не увенчались успехом. Попытки на различных официальных уровнях и с помощью различных коммуникационных платформ убедить Пекин в неразумности продолжения беспрецедентной экспансии в этой сфере предсказуемо наталкиваются на препятствия. Поэтому, как говорят американские наблюдатели, выход остаётся только один, вынуждать Россию на содействие. Она — наиболее близкий к Китаю международный посредник. Проблема заключается в том, что пока Госдеп традиционно рассматривает российскую сторону как часть Западного мира, сама Москва более консервативна в выборе своей геополитической ориентации, и ждать от неё энтузиазма по приобщению КНР к новому соглашению о нераспространении вряд ли придётся.
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Армия , Видео , Маршалл Биллингсли , Министерство обороны , Пентагон , Госдеп США , НАТО , Китай , Москва , США
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