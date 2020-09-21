Оценены шансы России и США в сухопутной войне 

В распоряжении России находятся 12 тысяч танков, тогда как у США — в два раза меньше. Об этом заявил военный эксперт, экс-сотрудник Пентагона Крис Осборн в статье для National Interest, оценивая перспективы США в сухопутной войне против РФ. Перевод статьи приводит «ИноСМИ»

Осборн отметил, что превосходство в количестве танков обусловлено тем, что Россия является сухопутной державой, тогда как США обладают большой военно-морской и военно-воздушной мощью.

Автор напоминает, что в 2020 году РФ объявила о расширении парка бронетанковой техники. Только в первом полугодии вооруженные силы страны получили 160 танков и другой бронетехники, среди которых отремонтированные, усовершенствованные и восстановленные танки Т-72Б и Т-80.

Т-72Б — танк третьего поколения. Он является модификацией танка Т-72, созданного в 1980-е годы.

«Насколько важно иметь на несколько тысяч танков больше в условиях продолжительной наземной войны? Можно ли уничтожить такое количество танков в ходе многолетнего конфликта, и не создаст ли все это такую ситуацию, которая будет благоволить российским наземным войскам вторжения?», — задается вопросом Крис Осборн.

Он отмечает, что в современном военном конфликте авиация играет более важную роль. Соединенные Штаты превосходят РФ больше чем вдвое по количеству боевых самолетов и в пять раз по количеству вертолетов. По мнению Осборна, российские танки станут уязвимыми, если американцы получат преимущество в небе.

Автор также заявляет, что российские T-72Б вряд ли способны соперничать с новейшими модификациями американского танка «Абрамс», при этом российские «Арматы», в свою очередь, превосходят «Абрамсы».

Как отмечает Осборн, голые цифры не так уж важны, когда у одного современного танка с датчиками обнаружения и уничтожения вражеских машин на безопасном расстоянии есть возможность обезвредить десятки единиц техники.

«Может быть, когда речь заходит о современной войне, технические характеристики, включая дальность, точность, координацию воздушного и наземного взаимодействия и эффективность оружия, имеют гораздо больше значения, нежели цифры?» — резюмирует экс-сотрудник Пентагона.