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Оценены шансы России и США в сухопутной войне 

Вероника Полынина 38 минут назад
В распоряжении России находятся 12 тысяч танков, тогда как у США — в два раза меньше. Об этом заявил военный эксперт, экс-сотрудник Пентагона Крис Осборн в статье для National Interest, оценивая перспективы США в сухопутной войне против РФ. Перевод статьи приводит«ИноСМИ».
Осборн отметил, что превосходство в количестве танков обусловлено тем, что Россия является сухопутной державой, тогда как США обладают большой военно-морской и военно-воздушной мощью.
Автор напоминает, что в 2020 году РФ объявила о расширении парка бронетанковой техники. Только в первом полугодии вооруженные силы страны получили 160 танков и другой бронетехники, среди которых отремонтированные, усовершенствованные и восстановленные танки Т-72Б и Т-80.
Т-72Б — танк третьего поколения. Он является модификацией танка Т-72, созданного в 1980-е годы.

«Насколько важно иметь на несколько тысяч танков больше в условиях продолжительной наземной войны? Можно ли уничтожить такое количество танков в ходе многолетнего конфликта, и не создаст ли все это такую ситуацию, которая будет благоволить российским наземным войскам вторжения?», — задается вопросом Крис Осборн.

Он отмечает, что в современном военном конфликте авиация играет более важную роль. Соединенные Штаты превосходят РФ больше чем вдвое по количеству боевых самолетов и в пять раз по количеству вертолетов. По мнению Осборна, российские танки станут уязвимыми, если американцы получат преимущество в небе.
Автор также заявляет, что российские T-72Б вряд ли способны соперничать с новейшими модификациями американского танка «Абрамс», при этом российские «Арматы», в свою очередь, превосходят «Абрамсы».
Как отмечает Осборн, голые цифры не так уж важны, когда у одного современного танка с датчиками обнаружения и уничтожения вражеских машин на безопасном расстоянии есть возможность обезвредить десятки единиц техники.

«Может быть, когда речь заходит о современной войне, технические характеристики, включая дальность, точность, координацию воздушного и наземного взаимодействия и эффективность оружия, имеют гораздо больше значения, нежели цифры?» — резюмирует экс-сотрудник Пентагона.

Ранее «Рамблер» писал, что начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Чарльз К. Браун призвал американцев готовиться к потерям на уровне Второй мировой войны в случае ожидаемых и возможных военных конфликтов. По словам Брауна, ранее американские ВВС «пользовались исторически аномальным периодом доминирования», начавшимся во время операции «Буря в пустыне» (1990-1991 годы). Однако за последние 30 лет противники США, в первую очередь Россия и КНР, планомерно повышали свой боевой потенциал для противодействия Америке, отметил он.
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Армия , Видео , Крис Осборн , Чарльз Браун , Пентагон , InoSMI.Ru , США
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