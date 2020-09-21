Один из «КамАЗов» ВС России загорелся на учениях. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

На опубликованных каналом кадрах видно, что среди деревьев полыхает грузовик, выкрашенный в защитный цвет. От него валят клубы черного дыма. Голоса за кадром на повышенных тонах обсуждают, где именно находится трос. Затем горящий автомобиль вывозят из леса на открытый участок.

«На видео, предположительно, возгорание одного из грузовых автомобилей КамАЗ ВС РФ на учениях», — говорится в подписи к 26-ти секундному ролику.

При этом Telegram-канал не уточнил, на каких именно учениях произошел этот инцидент.

«Рамблер» писал, что сегодня стартовали учения «Кавказ-2020», в которых принимают участие более 80 тысяч человек.